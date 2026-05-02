Сергій Разумовський

Нападник Шахтаря U-19 Мохамаду Канте відзначився забитим м’ячем у поєдинку 26-го туру Національної ліги U-19, у якому донецька команда зустрічалася з Динамо U-19. Матч завершився перемогою киян із рахунком 4:1.

Єдиний гол Шахтаря у цій зустрічі забив саме 19-річний гамбійський нападник. Канте відзначився на початку другого тайму — на 47-й хвилині гри, скориставшись своїм моментом біля воріт суперника. Попри цей м’яч, донецькій команді не вдалося переламати хід поєдинку.

Втім, для самого футболіста цей гол став історичним. Забитий м’яч став для Канте вже 25-м у поточному сезоні Національної ліги U-19. Завдяки цьому досягненню нападник встановив новий рекорд чемпіонату України U-19 за кількістю голів, забитих протягом одного сезону.

Попереднє найкраще досягнення належало нападнику Динамо Матвію Пономаренку. У сезоні-2023/24 він зумів відзначитися 24 забитими м’ячами, що до цього моменту залишалося рекордним показником турніру.

У нинішньому сезоні Мохамаду Канте демонструє стабільну результативність і є одним із ключових гравців атакувальної лінії Шахтаря U-19. У рамках поточної кампанії він взяв участь у 24 із 26 можливих матчів Національної ліги U-19, провівши на полі загалом 1832 хвилини.

Нагадаємо, «Класичне» між першими командами Динамо та Шахтаря відбудеться завтра, 3 травня.