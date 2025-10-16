У суботу, 18 жовтня, в рамках 9-го туру УПЛ Зоря прийме київське Динамо.

Як стало відомо ТаТоТаке, за негласною домовленістю між Ігорем Суркісом та Євгеном Геллером, панамський нападник Едуардо Герреро, який перейшов із Зорі до Динамо, не виступав проти своєї колишньої команди у сезоні 2024/25.

Ця практика збережеться і перед майбутньою зустріччю — форварда не буде включено до заявки на матч.

