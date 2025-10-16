Топменеджер Динамо пояснив, як у Шовковського з'явився іноземний помічник
Фахівець не побоявся приїхати в Україну
близько 1 години тому
Мацей Кендзьорек. Фото: ФК Динамо Київ
Генеральний директор Динамо Дмитро Бріф висловився про запрошення в польського фахівця Мацея Кендзьорека в тренерський штаб біло-синіх. Його слова наводить Tribuna.
Був запит, ми знайшли рішення. Мацея Кендзьорека знайшла наша селекційна служба. Сподіваємось, він нас підсилить. Він вже дає результати. Головному тренеру подобається його ефективність і як він працює, - розповів Бріф.
Нагадаємо, Мацей Кендзьорек увійшов до тренерського штабу Олександра Шовковського у Динамо близько двох місяців тому. XSPORT уже детально розповідав, хто такий цей польський фахівець і чим від був відомий до призначення у київський клуб.