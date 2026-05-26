Сергій Разумовський

Міжнародний центр спортивних досліджень CIES Football Observatory оприлюднив рейтинг клубів із топ-30 національних чемпіонатів, які найактивніше залучали до офіційних матчів футболістів, підготовлених у власних академіях.

Лідером цього списку стало Динамо. Київський клуб продемонстрував найвищий показник серед усіх учасників рейтингу, адже вихованці клубної системи отримали 69,7% від загального ігрового часу команди. Такий результат став не лише найкращим у дослідженні, а й історично вагомим, оскільки Динамо стало лише другою командою в цьому рейтингу, якій вдалося подолати позначку в 50%.

На другій позиції розташувався Атлетік із показником 50% ігрового часу, відданого власним вихованцям. Третє місце посів Люцерн, у якого цей показник склав 49,3%. Таким чином, саме Динамо виявилося беззаперечним лідером серед клубів, які роблять ставку на футболістів, підготовлених у власній академії.

У сезоні, що завершився, Динамо посіло четверте місце в чемпіонаті України, а також здобуло Кубок України. Це дозволило команді завершити кампанію з трофеєм і путівкою до Ліги Європи.

