Сергій Разумовський

Київське Динамо офіційно включило ганського півзахисника Фатаву Ганіву до заявки на сезон української Прем’єр-ліги-2026/27. Вісімнадцятирічний футболіст уже присутній у списку команди, опублікованому на офіційному сайті УПЛ.

Водночас ганський хавбек поки що не отримав ігрового номера. Також київський клуб досі не робив офіційного оголошення щодо підписання футболіста або його переходу до структури Динамо.

Фатаву Ганіву вважається перспективним півзахисником із Гани. У юному віці він привернув увагу низки відомих європейських клубів і проходив перегляди в академіях Челсі, Борнмута, Брентфорда та Зальцбурга.

Тепер футболіст отримав можливість офіційно представляти Динамо в українському чемпіонаті. Внесення до заявки УПЛ свідчить про те, що Ганіву може бути доступним для тренерського штабу київської команди впродовж сезону.

Однак наразі невідомо, коли саме ганський півзахисник зможе дебютувати за першу команду Динамо. Також немає інформації про його роль у складі киян, умови переходу та подальші плани клубу щодо молодого футболіста.

Також Динамо офіційно оголосило про підписання 21-річного івуарійського вінгера Кеассе Ба.