Павло Василенко

Півзахисник Джастін Лонвейк продовжить кар’єру в Нідерландах.

Динамо та Фортуна (Сіттард) домовилися про оренду футболіста на правах оренди до кінця нинішнього сезону. Після терміну оренди нідерландський клуб має першочергове право викупити контракт гравця, повідомляє офіційний сайт киян.

Джастін перейшов до Динамо наприкінці вересня 2022 року. Загалом у складі нашого клубу Лонвейк провів 24 матчі у всіх турнірах, забив один м’яч та віддав один результативну передачу.

Минулий сезон нідерландець розпочав у складі біло-синіх, але згодом був відданий у оренду до данського Віборгу.