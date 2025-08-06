6 серпня у Познані відбувся перший поєдинок третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону 2025/26, в якому місцевий Лех приймав сербську Црвену Звезду. Зустріч завершилася перемогою гостей з рахунком 3:1.

Серби відкрили рахунок вже на 9-й хвилині — відзначився Раде Круніч після передачі Шеріфа Ндіайє. На 34-й хвилині Лех відігрався — Мікаель Ісхак забив після асисту Жоау Моутінью.

Втім, у другому таймі Црвена Звезда знову вийшла вперед — Круніч оформив дубль на 53-й хвилині. А фінальну крапку в матчі поставив Бруну Дуарте, забивши третій гол гостей на 73-й хвилині.

Матч-відповідь відбудеться у вівторок, 12 серпня, в Белграді (Сербія). Переможець протистояння отримає місце у раунді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів і зустрінеться з переможцем пари Пафос (Кіпр) - Динамо (Україна).

Ліга чемпіонів. 3-й кваліфікаційний раунд. Перший матч

Лех (Познань, Польща) – Црвена Звезда (Белград, Сербія) – 1:3

Голи: Ісхак, 34 — Круніч, 9, 53, Дуарте, 73