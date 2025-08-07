Генеральний директор белградської Црвени Звезди Звездан Терзіч висловився про можливу зустріч його команди з київським Динамо у рамках Ліги чемпіонів.

Для того, щоб цей сценарій став реальністю, українському клубу необхідно зробити камбек і пройти кіпрського Пафосу (0:1). У свою чергу, серби мають зберегти комфортну перевагу після перемоги над польським Лехом з рахунком 3:1.

«Ми – сильніша і якісніша команда, ніж київське Динамо. Якщо ми хочемо грати в Лізі чемпіонів, звичайно, нам потрібно вийти на поле і обіграти цього суперника. Проте спочатку Динамо потрібно пройти «Пафос» – це добре організований клуб, хороша команда, де багато іноземних гравців. Власник – наш друг Ломакін (Сергій Ломакін, російський мільярдер і бізнесмен).

Я не можу сказати, хто пройде далі в парі Динамо – Пафос. На стадії плей-оф не буває легких суперників. На даний момент наші гравці будуть повністю зосереджені на протистоянні з Лехом. Ми взагалі повинні заборонити їм розмовляти на тему раунду плей-офф до закінчення протистояння з поляками», – сказав Терзіч для пресслужби клубу.