Колишній тренер Металіста, Дніпра та Карпат Мирон Маркевич поділився детальним аналізом поразки Динамо у першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти кіпрського Пафоса (0:1).

Щоб бути на видноті на міжнародній арені футболістам «Динамо» нинішнього зразка треба бути готовими стрибнути вище голови. Вчора я такого бажання не помітив. Так, налаштування було, але його виявилося недостатньо, щоб взяти гору навіть над таким посереднім суперником, як «Пафос». Мабуть, динамівців десь заспокоювала думка, що рано чи пізно, проте вони свого не упустять.

Дійсно, можна було очікувати більш заточеної гри динамівців на атаку, можливо, керманич Олександр Шовковський не вгадав зі стартовим складом, хоча треба бути в середині команди, щоб знати хто і як готовий. Але факти вперта річ: в «Динамо» були проблеми, як із завершенням атак, так і в захисті.

На що може розраховувати команда, яка не вміє використати навіть вихід «три на два»? Як діяти в таких ситуаціях знають навіть вихованці спортшкіл. Прикро, адже йдеться про гранда українського футболу.

І як вишенька на торті – втрата киянами концентрації під завісу матчу. Динамівці кинулися великими силами забивати, прогавили контрвипад й потрапили в полон. Хоча вистачало інформації, що одним з «козирів» кіпріотів є стрімкі контратаки.

«Поліссю» таки вдалося реабілітуватися, хоча слід визнати, що «Санта Колома» слабша за «Пафос». Для «Динамо» ще не все втрачено, дійсно, вчорашня поразка в Любліні завдала нищівного удару по їхньому іміджу, проте через тиждень можна виправити становище. Тільки для цього треба грати на максимальних обертах, продемонструвати характер, довести свою перевагу в індивідуальній майстерності, командних діях. Одне слово, стрибнути вище голови, – сказав Маркевич в інтерв'ю Sport.ua.