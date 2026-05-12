Сергій Разумовський

Форвард Пилип Будківський відзначився забитим м’ячем у матчі 28-го туру чемпіонату України та зрівнявся з нападником київського Динамо Матвієм Пономаренком у гонці найкращих бомбардирів сезону.

Будківський розпочав поєдинок проти Олександрії на лаві запасних, однак з’явився на полі після перерви та швидко зумів вплинути на перебіг зустрічі. Уже на 56-й хвилині нападник реалізував пенальті у ворота господарів поля, допомігши своїй команді здобути перемогу з рахунком 2:1.

Завдяки цьому голу Пилип довів свій бомбардирський доробок у поточному розіграші чемпіонату України до 12 м’ячів. Стільки ж забитих голів наразі має і Матвій Пономаренко, який представляє київське Динамо.

Попри однакову кількість результативних ударів, Будківський поки що посідає другу сходинку у списку бомбардирів. Причина полягає у кількості проведених матчів: Пилип зіграв 26 поєдинків, тоді як Пономаренко забив свої 12 м’ячів лише у 14 зустрічах.

Третє місце у рейтингу найкращих снайперів чемпіонату України утримує нападник Кривбаса Глейкер Мендоза. На рахунку гравця криворізької команди десять забитих м’ячів, що дозволяє йому одноосібно розташовуватися одразу за двома лідерами бомбардирської гонки.

Нагадаємо, Матвій Пономаренко через мікропошкодження пропустив матч Динамо у 27-му турі чемпіонату України проти ЛНЗ. Водночас кияни ще мають провести свій поєдинок 28-го туру, у якому зустрінуться з Колосом. Зустріч відбудеться 13 травня, а стартовий свисток пролунає о 15:30.