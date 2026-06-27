Директор медіадепартаменту Динамо Юрій Корзаченко відреагував на інформацію, яка з’явилася у ЗМІ та соцмережах щодо можливого трансферу форварда киян Матвія Пономаренка до Галатасарая.

Раніше повідомлялося, що турецький клуб нібито вже веде офіційні переговори з Динамо щодо переходу молодого українського нападника, а київська сторона начебто оцінює гравця у 30 мільйонів євро. Втім, у самому Динамо поставили під сумнів достовірність таких чуток.

Ті, хто, підхоплює такого штибу „інсайди“, або не дуже знайомі з принципами функціонування трансферного ринку, або ж свідомо підхоплюють провокацію як засіб для підвищення відвідуваності своїх ресурсів.

Власне, й сумнівні турецькі першоджерела явно використовують прізвище Пономаренка для клікбейту. Без жодних посилань, начебто — як інсайдерську інформацію. І — без жодної відповідальності за цю трансферну „бомбу“.

Цікаво, що буквально вчора президент „Динамо“ Ігор Суркіс прокоментував найближче майбутнє Пономаренка в київському клубі. На форварда в команді розраховують, пов’язують із ним чималі надії. Ба більше — щойно придбаний французький нападник П’єр Мунгенге не розглядається як альтернатива Матвію. Обидва мають діяти на вістрі атаки, доповнюючи один одного.

Переконаний, до завершення трансферного „вікна“ ми ще не раз почуємо про інтерес до Пономаренка, побачимо „цінники“ на його трансфер. З одного боку, це тішить — вихованець динамівської школи високо котирується в футбольному світі. З іншого — подібні новини з „неофіційних джерел“ навряд чи сприяють спокійній підготовці того чи іншого гравця до відповідальних турнірних випробувань. Радив би колегам звертати на це увагу, – передає слова Корзаченка Dynamo.kiev.ua.