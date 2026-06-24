Денис Сєдашов

Київське Динамо оголосило про трансфер нападника Пʼєра Мунгенге. 18-річний французький футболіст підписав із українським клубом контракт на три сезони, який набуде чинності 1 липня.

Мунгенге перебував у системі ПСЖ з 2021 року, а його чинна угода з парижанами завершується 30 червня 2026 року.

У сезоні 2025/26 форвард виступав за команду ПСЖ U-19. У її складі він провів 34 матчі у всіх турнірах, забив 21 гол і допоміг команді виграти молодіжний чемпіонат та Кубок Франції. Також у його активі 9 поєдинків у Юнацькій лізі УЄФА.

У травні 2026 року Мунгенге дебютував за першу команду ПСЖ, відігравши 15 хвилин у матчі чемпіонату Франції проти Лор’яна (2:2).

Суркіс не зміг переконати гравця на проблемну позицію – перемовини з Динамо заморожено.