Сергій Разумовський

Київське Динамо домовилося про підписання ганського півзахисника Фатаву Ганіва. Про це повідомляє Ghanasoccernet.

18-річний футболіст виступає на позиції опорного або центрального півзахисника. Раніше він захищав кольори ганських клубів АС Коппан і Легон Сітіз.

За інформацією джерела, Ганіву уклав із київським клубом трирічний контракт. Медичний огляд футболіст уже пройшов, а трансфер розглядають як підсилення першої команди Динамо.

Ганський хавбек має досвід виступів за юнацькі збірні своєї країни вікових категорій до 17 та до 20 років. Раніше він також проходив перегляди в англійських Челсі та Борнмуті, а також австрійському Зальцбургу.

Офіційного оголошення про підписання футболіста київський клуб поки не робив. Водночас Ганіву вже почав стежити в Instagram за представниками Динамо, зокрема за малійським футболістом Усманом Саване та гравцями молодіжних команд киян.

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