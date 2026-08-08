Павло Василенко

Захисник київського Динамо Олексій Гусєв продовжить кар’єру в одеському Чорноморці. 21-річний футболіст уже заявлений за нову команду на сезон-2026/27 Української Прем’єр-ліги та виступатиме під 23-м номером.

Минулий сезон Гусєв провів на правах оренди у Кудрівці, де регулярно отримував ігрову практику. Після завершення орендної угоди захисник повернувся до київського клубу. 1 серпня він навіть встиг зіграти за Динамо в матчі молодіжного чемпіонату України U-21 проти Олександрії.

Олексій Гусєв є сином легендарного ексфутболіста Динамо та збірної України Олега Гусєва. Батько нині продовжує працювати у структурі київського клубу.