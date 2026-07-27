Сергій Разумовський

Національна ліга U-19 переходить під безпосередню опіку УАФ. Однією з головних змін стане перетворення змагання на відкритий турнір.

Київське Динамо, як і більшість клубів УПЛ, вирішило зберегти свою юнацьку команду в Національній лізі U-19. Попри це, «динамівці» також представлятимуть Україну в Юнацькій лізі УЄФА. Столичний клуб виступатиме в турнірі через Шлях чемпіонів, тобто розпочне боротьбу в окремій кваліфікаційній частині змагань.

На перший погляд участь Динамо в цьому маршруті може здатися несподіваною, адже київська команда завершила попередній чемпіонат України серед юнаків лише на другому місці. Однак місце в Юнацькій лізі УЄФА визначається не лише підсумковою позицією в національній першості.

Причиною такого розподілу стала участь Шахтаря на загальному етапі Ліги чемпіонів. Якщо перша команда клубу пробивається до загального етапу головного єврокубка, її юнацький склад автоматично отримує право зіграти в основній частині Юнацької ліги УЄФА. Вакантне місце чемпіона України в кваліфікаційному шляху перейде до Динамо.

За попередніми оцінками, завдяки високому клубному рейтингу київська юнацька команда може розпочати єврокубкову кампанію не з першого, а з другого раунду Шляху чемпіонів. У такому випадку для виходу до плейоф, який відповідає стадії 1/16 фіналу, Динамо доведеться подолати двох суперників, аби зустрітися з командами зі шляху ЛЧ.

Раніше УАФ оголосила про масштабне оновлення Національної ліги U-19. Відтепер турнір матиме відкритий статус. Це означає, що до змагань зможуть долучатися не лише юнацькі команди клубів, чиї основні склади виступають в УПЛ.

Загалом у Національній лізі U-19 виступатимуть 14 команд. Чемпіонат проходитиме у два кола, тому кожен учасник проведе по одному матчу вдома та на виїзді з кожним суперником. Основну частину поєдинків планують проводити в середу.

Зміни відбудуться і в тренерському штабі юнацької команди київського Динамо. Новим головним тренером уже представили Вадима Мілька. Раніше фахівець працював із молодіжною командою Колоса, а також входив до тренерського штабу Олександрії. Повний склад тренерського штабу Динамо U-19 буде оголошено пізніше.

Колишній тренер Динамо U-19 Павло Чередніченко не залишив клуб. Відтепер він є наставником відродженої команди U-21, що братиме участь в УПЛ-2.