Сергій Разумовський

Українська асоціація футболу затвердила оновлений формат Національної та Регіональної ліг U-19, який запрацює із сезону-2026/2027. Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Реформа спрямована на підвищення конкурентності змагань і створення кращих умов для розвитку молодих футболістів. В УАФ наголошують, що склад дивізіонів формуватиметься передусім за спортивним принципом – з урахуванням рівня команд, а не примусу чи географічних факторів. Подібні зміни раніше впровадили в дитячо-юнацьких і жіночих змаганнях. У Національній лізі U-19 виступатимуть 14 команд. Чемпіонат проходитиме у два кола за системою осінь – весна.

Склад учасників Національної ліги U-19

Верес, Рівне;

Динамо, Київ;

Карпати, Львів;

Колос, Ковалівка;

ЛНЗ, Черкаси;

Металіст 1925, Харків;

Оболонь, Київ;

Олександрія;

Полісся, Житомир;

Рух, Львів;

Шахтар, Донецьк;

Лівий Берег, Київ;

Металург, Запоріжжя;

Львів.

Напередодні нового сезону Епіцентр, Кудрівка та Зоря відмовилися від участі в юнацьких змаганнях, а Кривбас знявся з турніру. Щоб зберегти повний склад елітного дивізіону, УАФ опитала претендентів на підвищення. Готовність долучитися підтвердив Лівий Берег, який і включили до переліку учасників.

Окремо до списку потенційних учасників включили ДЮСШ ФК Львів. Це рішення ухвалили після колективного звернення клубів УПЛ, які наголосили на важливості формування повноцінного елітного дивізіону з 14 команд. Львівська футбольна школа стабільно бере участь у змаганнях U-19.

У різні сезони вона співпрацювала з ПФК Львів, Минаєм, Інгульцем та Епіцентром. Її вихованці регулярно залучаються до збірних України різних вікових категорій і виступають у провідних клубах УПЛ. Участь Львова залежатиме від успішного проходження атестації.

Створення Регіональної ліги U-19

Регіональна ліга U-19 об’єднає клуби та ДЮСШ у чотирьох групах по 8 – 10 команд. Групи сформують за територіальним принципом. На першому етапі учасники зіграють між собою у два кола. Переможці груп вийдуть до плей-оф.

Формат плей-оф Регіональної ліги

півфінальні пари визначить жеребкування;

кожне протистояння складатиметься з двох матчів;

переможці півфіналів зіграють у фіналі;

команди, які програють у півфіналах, проведуть матч за третє місце.

Реформа передбачає відкритий спортивний обмін між лігами. Команда, яка посяде 14-те місце в Національній лізі, вибуде до Регіональної. Її переможець напряму підвищиться у класі за умови виконання регламентних вимог і наявності професійного або напівпрофесійного атестата. Ще три команди Регіональної ліги отримають шанс на підвищення через стикові матчі:

друга команда Регіональної ліги зіграє з 13-ю командою Національної;

третя – з 12-ю;

четверта – з 11-ю.

Переможця кожної пари визначатимуть за сумою двох матчів. Таким чином, усі учасники Регіональної ліги матимуть спортивний шлях до елітного дивізіону.

Також УАФ запроваджує напівпрофесіональний статус клубів після проходження атестації. Він дозволить укладати з футболістами трудові договори на умовах неповного робочого часу, юридично регулювати відносини між сторонами та захищати інвестиції клубів у підготовку гравців.

Раніше молодіжна збірна України офіційно отримала нового головного тренера, а команда U-19 залишилася без наставника.