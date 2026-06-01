Сергій Разумовський

Київське Динамо може досить серйозно оновити склад команди під час літнього трансферного вікна. У столичному клубі розглядають варіант із підписанням одразу кількох нових футболістів, а паралельно працюють над тим, щоб розпрощатися з виконавцями, які не входять до планів тренерського штабу на наступний сезон.

Як повідомляє «ТаТоТаке», одним із гравців, чия подальша доля в клубі залишається під питанням, є нападник Владислав Бленуце. Румунський форвард не зміг виправдати очікувань у київській команді та за рік після переходу так і не наблизився до статусу важливого гравця основного складу.

Скандальний гравець не користувався довірою головного тренера Олександра Шовковського. Крім того, навіть у розпорядженні Ігоря Костюка він майже перестав отримувати ігровий час, зокрема виходи на заміну стали для нього великою рідкістю. Усе це свідчить про те, що в нинішній структурі команди футболісту буде складно розраховувати на реальний шанс закріпитися в складі.

Саме тому в Динамо вже займаються пошуком нового клубу для 24-річного нападника. Найбільш імовірним варіантом продовження кар’єри для нього називають один із клубів із Бухареста (скоріш за все, також Динамо). Водночас наразі конкретика залишається обмеженою, адже потенційний покупець поки що не зробив офіційної пропозиції щодо трансферу футболіста.

Разом із цим у розташування київської команди найближчим часом має повернутися Джастін Лонвейк. Нідерландський півзахисник став гравцем Динамо ще восени 2022 року, однак за весь цей час так і не зумів по-справжньому закріпитися в команді та стати важливою частиною основної обойми.

Після переходу до київського клубу Лонвейк кілька разів залишав команду в оренду. За останні роки він виступав за Андерлехт, двічі грав за Фортуну, а також захищав кольори Віборга.

У минулому сезоні 26-річний хавбек продемонстрував непогану результативність у складі Фортуни Сіттард. У 17 матчах він забив п’ять м’ячів, що є доволі помітним показником для гравця його амплуа. Якщо ж говорити про виступи безпосередньо за Динамо, то за київський клуб Лонвейк провів 24 матчі, в яких записав на свій рахунок один гол і одну результативну передачу. Чинний контракт нідерландського футболіста з киянами розрахований до 30 червня 2027 року.

