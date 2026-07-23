Сергій Разумовський

У першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій Полісся у словацькому Кошице зіграло внічию з данським Копенгагеном.

Гості відкрили рахунок уже на старті зустрічі. Роберт скористався нагодою в атаці та змусив капітулювати голкіпера Полісся Георгія Бущана. Проте житомиряни не розгубилися й дуже швидко відновили рівновагу. Після подачі до штрафного майданчика Краснопір випередив опонентів і завдав результативного удару.

Невдовзі команда Руслана Ротаня отримала ще один шанс скористатися помилкою данців. Федор опинився у правильному місці в потрібний момент, скористався помилкою суперника та без проблем відправив його у порожні ворота. Завдяки цьому Полісся не лише відігралося, а й вийшло вперед. На перерву житомиряни пішли за мінімальної переваги.

Після відновлення гри Копенгаген додав в активності та досить швидко зрівняв рахунок. Роберт оформив дубль, удруге забивши у ворота Бущана. Після цього команди продовжили діяти на високих швидкостях, а моменти виникали біля воріт обох суперників.

Полісся могло знову вийти вперед, однак господарі не скористалися кількома чудовими нагодами. Федор із близької відстані пробив вище воріт. Невдовзі Томандзото також не влучив у ціль ударом із лінії штрафного майданчика. Ще один небезпечний момент створив Брагару, який після виходу на ударну позицію з гострого кута не зумів поцілити в дальній кут.

За свою невисоку реалізацію житомиряни зрештою були покарані. Мадсен завдав чудового удару та втретє за цей вечір пробив Бущана. Данський клуб знову повів у рахунку й наблизився до перемоги.

Однак Полісся не припинило атакувати та зрештою врятувало матч. Після флангової подачі Філіппов опинився у штрафному майданчику Копенгагена й точно завершив комбінацію. Його гол встановив остаточний рахунок — 3:3 — і дозволив житомирянам вирушити на матч-відповідь без відставання.

Другий поєдинок між командами відбудеться через тиждень, 30 липня, у Данії на стадіоні Паркен.

Кваліфікація Ліги конференцій. Другий раунд, перший матч

Полісся – Копенгаген 3:3

Голи: Краснопір, 6, Федор, 36, Філліпов, 88 – Роберт, 4, 55, Мадсен, 83

Полісся: Бущан, Михайліченко, Чоботенко, Сарапій, Крушинський, Андрієвський (Емерллаху, 81), Борел, Федор (Філіппов, 70), Андраде (Велетень, 70), Краснопір (Гайдучик, 82), Назаренко (Брагару, 70).

Копенгаген: Рунарссон, Беймо, Гарананга (Крал, 65), Лопеш, Судзукі, Ньяссі (Ндже, 46), Клем, Ельюнуссі, Мадсен (Корнеліус, 83), Роберт (Корнеліус, 81), Мукоко (Наснас, 90+3).

Попередження: Федор, Томандзото – Судзукі, Клем