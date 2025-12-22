Київське Динамо взяло на олівець флангового нападника рівненського Вереса Ерена Айдина. Про це інформує турецьке видання Habersarikirmizi.com.

22-річний турецький вінгер приєднався до Вереса у вересні 2025 року, перейшовши з Галатасарая. За даними Transfermarkt, сума трансферу склала 200 тисяч євро. Також повідомляється, що турецький клуб зберіг за собою право зворотного викупу футболіста.

У поточному сезоні Айдин провів за Верес 11 матчів у всіх турнірах, відзначившись одним забитим м’ячем і трьома результативними передачами. Контракт гравця з рівненським клубом діє до 30 червня 2028 року, а його ринкова вартість, за оцінкою Transfermarkt, становить 400 тисяч євро.