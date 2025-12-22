Костюк оцінив імовірність появи зимових новачків в Динамо
Робота ведеться
близько 1 години тому
Ігор Костюк / Фото - Динамо Київ
Головний тренер Динамо Ігор Костюк висловився про трансферну політику чемпіона України під час зимової перерви. Його слова наводить пресслужба клубу.
Звісно, цей процес ніколи не завершується. Ми завжди в активному пошуку, аби посилити той склад, який у нас є, аби була конкуренція, аби були рівноцінні гравці на всі позиції. Звісно, цей момент додає і тим гравцям, які у нас є, жаги до прогресу, тренувань, вдосконалення, бажання грати у старті, - розповів Костюк.
Динамо виграло боротьбу у європейських клубів за трансфер скандального нападника.
Поділитись