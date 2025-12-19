19-річний нападник Динамо Матвій Пономаренко після матчу заключного туру загального етапу Ліги конференцій проти вірменського Ноа (2:0) висловився щодо голів у трьох іграх поспіль (за першу команду). Слова гравця передає пресслужба клубу.

Звичайно, чудовий настрій, оскільки завершили рік перемогою, яка є для нас третьою поспіль. Ми налаштовувалися на цю гру, тренерський штаб наголошував на її важливості, незважаючи на те, що в нас уже не було шансів вийти в плей-оф. Але це футбол, тому потрібно на кожну гру виходити й віддаватися. Усі хотіли сьогодні перемогти та йти у відпустку з хорошим настроєм.

Прикро, що не вдалося пройти далі, але це життя. Потрібно рухатися вперед та робити висновки. Буде наступний рік, сподіваюся, що тоді вийдемо й усе буде добре. Можливо, цього разу десь не пощастило з жеребом – і з Англії хороша команда випала, «Крістал Пелас», і «Фіорентина». Але це футбол. Потрібно виходити проти будь-якого суперника й грати на перемогу.

Голи у трьох матчах поспіль за першу команду? Це доля нападника – він завжди хоче забивати. Дуже приємно відзначатися в кожній грі. Дякую тренеру за довіру, за те, що випустив у стартовому складі. Коли тобі дають шанс, його потрібно використовувати. Дали шанс, тож потрібно було виходити, забивати й допомагати команді.

Щодо планів на зимові збори, поки нічого не знаємо. Потім напишуть у групу, зателефонують - і будемо готуватися до другої частини сезону. Десь тиждень потрібно присвятити повноцінному відпочинку, а потім знову потрібно знову працювати, бігати й набирати кондиції до весняної частини сезону.