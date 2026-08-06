Сергій Разумовський

У першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги конференцій київське Динамо здобуло перемогу над Карабахом. Поєдинок відбувся в Любліні, де номінальними господарями були кияни. Зустріч завершилася з мінімальною перевагою української команди.

Перед матчем саме азербайджанський клуб вважався невеликим фаворитом протистояння. Карабах брав участь у минулорічному плейоф Ліги чемпіонів. Водночас у Любліні команда не змогла продемонструвати свої найкращі якості та загалом виглядала не так переконливо, як очікувалося.

Азербайджанці частіше контролювали м’яч і намагалися діяти першим номером. Упродовж першого тайму вони виконали десять кутових, однак територіальна перевага не принесла гостям бажаного результату. Карабаху бракувало виконавської майстерності на завершальній стадії атак, а його футболістам не завжди вистачало взаєморозуміння під час розвитку наступальних дій.

Динамо, своєю чергою, зробило ставку на швидкі контратаки. Кияни компактно оборонялися, чекали на помилки суперника та намагалися миттєво переходити з захисту до атаки.

Володимир Бражко швидко виконав передачу вперед, знайшовши Матвія Пономаренка. Молодий нападник скористався неузгодженістю між воротарем і захисником Карабаха, випередив обох суперників та майстерно проткнув м’яч у напрямку воріт. Цей епізод дозволив Динамо піти на перерву в ролі команди, яка веде в рахунку.

Після поновлення гри кияни отримали ще кілька нагод, щоб збільшити свою перевагу. Найнебезпечніший момент мав Микола Шапаренко, який виходив сам на сам із воротарем, але не зумів завершити атаку результативним ударом.

Ще один шанс змарнував Назар Волошин. Він опинився на ударній позиції та фактично розстрілював ворота Кохарскі з близької відстані. Однак голкіпер Карабаха встиг зреагувати й прийняв удар на себе. Вінгер киян влучив йому просто у голову.

Упродовж матчу в штрафному майданчику Карабаха двічі падав Матвій Пономаренко. В обох випадках арбітр не призначив пенальті. Водночас другий епізод викликав більше запитань, адже захисник суперника, схоже, зачепив ноги нападника Динамо та завадив йому продовжити рух.

Наприкінці зустрічі становище Карабаха ускладнилося ще більше. Макрецкіс дуже грубо зіграв проти Владислава Кабаєва та влучив ногою в обличчя футболіста Динамо. Спочатку головний арбітр Мортен Крог не ухвалив остаточного рішення, однак після перегляду епізоду за допомогою системи VAR показав гравцеві Карабаха пряму червону картку.

Кияни отримали чисельну перевагу, але скористатися нею до фінального свистка не змогли. Карабах зумів зберегти лише мінімальний відрив Динамо, тому доля протистояння остаточно вирішиться в матчі-відповіді. Другий поєдинок між командами відбудеться 13 серпня в Баку.

Кваліфікація Ліги конференцій. Третій раунд, перший матч

Динамо – Карабах 1:0

Гол: Пономаренко, 10

Динамо: Суркіс, Сич, Кендзьора, Михавко, Дубінчак (Тимчик 69), Бражко, Рубчинський (Піхальонок 88), Лонвейк (Шапаренко 69), Редушко (Кабаєв 80), Пономаренко, Герреро (Волошин 69)

Карабах: Кохальскі, Матеус, Макрецкіс, Варконьї, Джафаргулієв (Ланга 75), Бікальо (Лобато 75), Янкович (Монтіель 79), Муаддіб, Кащук (Каду 62), Зубір, Сефас (Гурбанли 62)

Попередження: Дубінчак, 14, Кендзьора, 81

Вилучення: Макрецкіс, 90+1