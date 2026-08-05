Костюк розповів про кадрові проблеми Динамо напередодні матчу відбору Ліги конференцій з Карабахом
Поєдинок відбудеться вже завтра
Ігор Костюк. Фото - ФК Динамо
Головний тренер київського Динамо Ігор Костюк напередодні першого матчу 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти Карабаха прокоментував кадрову ситуацію біло-синіх.
«Олександр Тимчик приєднався до нас. Костянтин Вівчаренко поки що залишається в лазареті. Кирило Осипенко, Владислав Захарченко та Денис Попов наразі відновлюються в Києві. Микола Михайленко не тренується в загальній групі, також проходить відновлення. Усі інші гравці перебувають у загальній групі та готуються до матчу», – цитує Костюка клубна пресслужба.
Матч Динамо – Карабах відбудеться у четвер, 6 серпня, стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.