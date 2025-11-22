Павло Василенко

У матчі 13-го туру УПЛ Колос на своєму полі переміг Динамо завдяки дублю Юрія Климчука – 2:1.

Таким чином, кияни довели серію поразок в рамках УПЛ до трьох поєдинків, що є антирекордом клубу.

Проте президент київського клубу Ігор Суркіс наразі не планує відправляти у відставку головного тренера команди Олександра Шовковського, повідомляє ТаТоТаке.

Зазначається, що ситуація може змінитися після наступного єврокубкового матчу, коли кияни зіграють з Омонією на Кіпрі.

Проте, швидше за все, будь-які зміни у тренерському штабі можуть відбутися тільки у зимове міжсезоння.

Динамо після цієї зустрічі посідає п'яте місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи 20 очок у своєму активі.

27 листопада кияни в гостях зіграють проти Омонії у четвертому турі Ліги конференцій.