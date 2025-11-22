Динамо ухвалило рішення щодо майбутнього Шовковського після третьої поразки поспіль
Джерело повідомило деталі
близько 13 годин тому
У матчі 13-го туру УПЛ Колос на своєму полі переміг Динамо завдяки дублю Юрія Климчука – 2:1.
Таким чином, кияни довели серію поразок в рамках УПЛ до трьох поєдинків, що є антирекордом клубу.
Проте президент київського клубу Ігор Суркіс наразі не планує відправляти у відставку головного тренера команди Олександра Шовковського, повідомляє ТаТоТаке.
Зазначається, що ситуація може змінитися після наступного єврокубкового матчу, коли кияни зіграють з Омонією на Кіпрі.
Проте, швидше за все, будь-які зміни у тренерському штабі можуть відбутися тільки у зимове міжсезоння.
Динамо після цієї зустрічі посідає п'яте місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи 20 очок у своєму активі.
27 листопада кияни в гостях зіграють проти Омонії у четвертому турі Ліги конференцій.
