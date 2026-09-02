Павло Василенко

Динамо домовилося з Лозанною-Уші про трансфер Кеассе Баха.

Сума трансферу 21-річного івуарійського вінгера складе один мільйон євро плюс бонуси, а також відсоток від суми наступного трансферу, повідомляє журналіст Саша Тавольєрі.

Бах підпише з київським клубом 5-річний контракт. Медогляд запланований на сьогодні.

У нинішньому сезоні івуарієць забив чотири голи та віддав одну результативну передачу в п'яти поєдинках.

Загалом за Стад Лозанну-Уші провів 44 матчі, забивши 12 голів та оформивши п'ять асистів. Раніше Кеассе також виступав за вірменський Арарат (чотири голи та два асисти у 12 матчах).

Контракт івуарійця з клубом чинний до 30 червня 2028 року. Transfermarkt оцінює вартість вінгера у 700 тисяч євро.