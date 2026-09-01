Сергій Разумовський

Київське Динамо розглядає два варіанти на посаду головного тренера команди замість Ігоря Костюка. Про це в ефірі «ТаТоТаке» розповів співведучий Михайло Смоловий.

За його інформацією, серед кандидатів – Сергій Кравченко, який входить до тренерського штабу Руслана Ротаня в Поліссі, та Мацей Кендзьорек, котрий нині працює помічником Костюка в Динамо.

У клубі позитивно оцінюють роботу Кендзьорека. Саме польський фахівець, на думку Смолового, має перевагу в боротьбі за посаду головного тренера київської команди.

Водночас головною проблемою цього варіанта є відсутність у Кендзьорека власного тренерського штабу. Якщо спеціаліст очолить Динамо, йому доведеться практично одразу готувати команду до найближчих матчів.

Смоловий також згадав період роботи Кендзьорека в клубі за керівництва Олександра Шовковського. За словами експерта, Шовковський побоювався конкуренції з боку польського фахівця та тому нібито обмежував сферу його відповідальності до роботи на стандартах, щоб той не претендував на роль головного тренера.

Рішення щодо майбутнього Костюка може бути ухвалене після невдалого старту Динамо в чемпіонаті. У четвертому турі Української Прем’єр-ліги кияни на виїзді розгромно поступилися Буковині з рахунком 0:3.