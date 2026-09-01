Сергій Разумовський

У межах п’ятого туру української Прем’єр-ліги київське Динамо проведе домашній матч проти черкаського ЛНЗ. Поєдинок відбудеться на столичному стадіоні, а суперники визначать переможця чергового туру чемпіонату.

Спочатку зустріч планували провести в неділю, 6 вересня, о 18:00. Саме такий час початку матчу був зазначений у попередньо оприлюдненому календарі змагань.

Однак згодом розклад зазнав змін. За погодженням із Дирекцією Прем’єр-ліги та з урахуванням безпекової ситуації було ухвалено рішення перенести початок гри на раніший час.

Тепер матч Динамо – ЛНЗ стартує в неділю, 6 вересня, о 13:00. Про зміну часу проведення поєдинку повідомила пресслужба київського клубу.

Нагадаємо, напередодні Динамо розгромно програло новачку УПЛ Буковині (0:3), а ЛНЗ є чинним срібним призером елітного дивізіону.