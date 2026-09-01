Захисник київського Динамо Олексій Сич в ефірі УПЛ ТБ емоційно прокоментував розгромну поразку команди від Буковини в матчі четвертого туру Української Прем’єр-ліги. Столичний клуб поступився супернику з розгромним рахунком 0:3.

Ми обісралися сьогодні. Ми допустили багато непотрібних помилок. Гра просто нам не складалася. Просто дитячі помилки, більше нічого не можу сказати.

Ми завжди налаштовуємось, на кожну команду. Намагаємось налаштовуватись тільки на перемогу, але сьогодні фарт був на боці Буковини. Хочу привітати їх з перемогою. Не можна припускатись таких помилок. Загалом команда не дуже добре зіграла сьогодні.

На другий тайм ми вийшли з бажанням тільки перемогти. Забити перший-другий гол і відігратися. Але не вдалося. Сьогодні не наш день. Намагалися, по перерві зробили дві заміни. Але результату це не дало. Не знаю, що говорити. Треба сідати і аналізувати гру.