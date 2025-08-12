Динамо вдруге програло Пафосу і вилетіло з Ліги чемпіонів
Біло-сині відправилися у кваліфікацію Ліги Європи
30 хвилин тому
Пройшов матч-відповідь третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, у якому кіпрський Пафос зустрічався з київським Динамо. Поєдинок завершився перемогою господарів з рахунком 2:0.
Вже на другій хвилині Пафос забив гол – помилився голкіпер Динамо Руслан Нещерет і нападник господарів Міслав Оршич з близької відстані відправив м’яч у ворота.
У другому таймі Динамо пропустило ще один раз. Цього разу відзначився Жуан Коррея. Підопічні Олександра Шовковського практично не створили жодного небезпечного моменту біля воріт господарів і справедливо зазнали поразки.
Таким чином, Динамо вилетіло з відбору Ліги чемпіонів і потрапило до четвертого раунду кваліфікації ЛЄ, в якому зіграє з переможцем пари Хамрун Спартанс (Мальта) / Маккабі Тель-Авів (Ізраїль). У першому поєдинку Маккабі здобув перемогу з рахунком 2:1.
Ліга чемпіонів, 3-й раунд кваліфікації
Матч-відповідь
Пафос – Динамо – 2:0
Голи: Оршич, 2, Коррея, 55.
Перший матч – 1:0
