Павло Василенко

Пройшов матч-відповідь третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, у якому кіпрський Пафос зустрічався з київським Динамо. Поєдинок завершився перемогою господарів з рахунком 2:0.

Вже на другій хвилині Пафос забив гол – помилився голкіпер Динамо Руслан Нещерет і нападник господарів Міслав Оршич з близької відстані відправив м’яч у ворота.

У другому таймі Динамо пропустило ще один раз. Цього разу відзначився Жуан Коррея. Підопічні Олександра Шовковського практично не створили жодного небезпечного моменту біля воріт господарів і справедливо зазнали поразки.

Таким чином, Динамо вилетіло з відбору Ліги чемпіонів і потрапило до четвертого раунду кваліфікації ЛЄ, в якому зіграє з переможцем пари Хамрун Спартанс (Мальта) / Маккабі Тель-Авів (Ізраїль). У першому поєдинку Маккабі здобув перемогу з рахунком 2:1.

Ліга чемпіонів, 3-й раунд кваліфікації

Матч-відповідь

Пафос – Динамо – 2:0

Голи: Оршич, 2, Коррея, 55.

Перший матч – 1:0