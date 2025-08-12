Сабо: «За рахунок чого Динамо з такою грою може перемогти Пафос?»
Фахівець не вірить в успіх біло-синіх
близько 1 години тому
Колишній головний тренер Динамо Йожеф Сабо в інтерв’ю сайту Sport.ua поділився очікуваннями від матчу-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів київської команди проти кіпрського Пафоса.
«Наші у кіпрської команди не виграють. От скажіть мені: за рахунок чого Динамо з такою грою може перемогти? Я особисто не бачу.
Я поважаю Ярмоленка, у якого у першому матчі був момент, коли він просунувся усередину і вдарив по воротах. Міг забити, але… Більше нічого продуктивного у його діях я не побачив.
Потрібен такий гравець, яким у мене в команді – як у Динамо, так і в збірній України, був Лужний. Він ганяв всіх по полю. А що Буяльський, що Піхальонок? Одне й те ж. Вони вільні художники, а їм кіпріоти не давали нічого зробити. Що тут ще казати?»
Перша гра завершилася поразкою біло-синіх з рахунком 0:1.
Матч Пафос – Динамо пройде сьогодні і розпочнеться о 20:00 за київським часом.
Поділитись
Матеріали по темі
Шовковський: «Футболісти мають бути готові провести один з найкращих своїх матчів»
близько 22 годин тому