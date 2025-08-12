Михайло Цирук

У вівторок, 12 серпня, київське Динамо проведе матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти кіпрського Пафосу. Перший поєдинок, що відбувся тиждень тому, очікувано викликав хвилю негативу та скепсису серед українських уболівальників.

Однак станом на зараз для підопічних Олександра Шовковського ще нічого не втрачено. У першій грі суперник зовсім не вразив і точно не переграв киян, однак рахунок першого матчу – на табло, тож тепер доведеться виплавляти ситуацію, і в теорії біло-синім це цілком до снаги.

Результат не по грі, але хто ж вам винен?

Попри те, що Динамо програло перший поєдинок, назвати такий підсумок справедливим з погляду того, що відбувалося на полі, точно не можна. Якщо у цьому не надто цікавому та видовищному поєдинку якась з команд і була трохи кращою, то це саме українська, але ж, але ж…

Пафос демонстрував якісь натяки на гру в атаці лише в перші 10 хвилин кожного з таймів, непогано затискаючи суперника. Решту ігрового часу ініціативою володіли біло-сині. Ні, сказати що Динамо атакувало яскраво та заслужило на перемогу теж не можна.

З реально якісних відрізків цього поєдинку можна згадати хіба кінець першого тайму, а зі справді 100% моментів – змарновану нагоду Дубінчака, котрий чомусь вирішив бити сам з гострого кута та влучив у поперечку. Тож нічия була б цілком справедливим результатом цього матчу, але програвати його – ну точно ні. Втім, маємо те, що маємо.

Що треба змінити?

Багато чого, починаючи від ставлення до гри й суперника, й завершуючи кадровими рішеннями. На першу гру Динамо вийшло так, наче це черговий матч проти Хамруна, Вереса чи Руха, де як би не складалася гра, кияни, з імовірністю десь 80%, візьмуть своє та здобудуть необхідний результат. Але навіть на цьому рівні так, на жаль, уже не працює.

Що ж до складу, перший поєдинок у Польщі підтвердив страшенну залежність цього Динамо від Буяльського. Тож перш за все можна чекати на його повернення в основну одинадцятку. Проситься також у склад і другий номінальний вінгер, незалежно від того, буде це Кабаєв чи Волошин. Минулого тижня експерименти з Шапаренком зліва зовсім себе не виправдали, тож очікуємо на повернення до чогось більш традиційного та звичного.

Недооцінки з боку Динамо після ляпаса в першому матчі точно не буде, кадрові помилки, маємо надію, теж будуть виправлені. Залишається лише вийти на поле й зробити свою справу.

З перших хвилин динамівці мають задати цьому матчу відповідний темп, настрій, спробувати загнати суперника та показати йому, що диктувати умови на полі цього вечора буде лише одна команда, і це не Пафос. Якщо киянам це вдасться – все буде добре, і Україна зможе напружено чекати на дуель біло-синіх зі, скоріше за все, чемпіоном Сербії Црвеною Звездою, де рівень тиску на гравців та відповідальності буде значно вищим.

В матеріалі використані фото Getty images, ФК Динамо Київ