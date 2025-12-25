Динамо веде перемовини щодо трансферу легіонера зі Словаччини
Адам Якубу все ще може опинитися в київському клубі
34 хвилини тому
Адам Якубу/фото: Тренчин
Київське Динамо продовжує виявляти інтерес до нігерійського півзахисника словацького Тренчина Адама Якубу, повідомляє видання Inside Transfer.
За даними джерела, переговори між клубами щодо трансферу 20-річного футболіста продовжуються, незважаючи на чутки про те, що столичний клуб поступився конкуренцією черкаському ЛНЗ.
У сезоні 2025/26 Адам Якубу провів 20 матчів на клубному рівні, не відзначившись результативними діями. Портал Transfermarkt оцінює його вартість приблизно 300 тисяч євро.
Раніше повідомлялося, що відомий тренер назвав Шапаренка і ще одного динамівця «розчаруванням».
Поділитись