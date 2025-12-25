Форвард Динамо та молодіжної збірної Румунії Владіслав Бленуце на радарах провідних команд місцевої Суперліги.

Новим претендентом на гравця став Ботошані, а президент клубу Валерій Іфтіме не проти орендувати нападника, який не знайшов себе в Україні.

Бленуце, який грав за Університатю Крайову -хороший нападник. В Університаті Крайова та Університаті Клуж він грав дуже добре, і мені подобається Бленуце. Зараз він у Динамо, і я бачив, що він мало грає. Динамо (Бухарест) теж ним цікавиться, - розповів Іфтіме ProSport.

У складі столичного клубу форварду поки що складно витримувати конкуренцію: у восьми з останніх десяти матчів він не виходив на поле. Нинішнього сезону Бленуце провів 10 зустрічей і відзначився одним забитим м'ячем.

Динамо вирішило не продавати Бленуце взимку.