Динамо відмовилося від перспективного вінгера через поїздки на росію
Киянам запропонували футболіста Црвени Звезди
близько 1 години томуПідписатися в
Київське Динамо відмовилося від можливого трансферу правого вінгера Црвени Звєзди Дугласа Овусу. Як повідомляє Dynamo.kiev.ua, столичному клубу пропонували підписати 20-річного футболіста, однак у Києві навіть не стали обговорювати цей варіант.
Причина такої позиції — принципове небажання Динамо вести переговори з сербським клубом, який, за даними джерела, зберігає відкрито проросійську позицію та регулярно їздить до москви на турніри.
Водночас ФК Харків, за інформацією медіа, продовжує перемовини з Црвеною Звєздою щодо переходу Овусу. Для харківського клубу, схоже, ці обставини не є визначальними.
Дуглас Овусу виступає за Црвену Звєзду з початку 2026 року. За цей час він провів 13 матчів, у яких забив 2 голи та віддав 1 результативну передачу.
Нагадаємо, одразу чотири гравці ПАОК ризикують пропустити матч із Динамо.