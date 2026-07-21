Сергій Разумовський

Київське Динамо відмовилося від можливого трансферу правого вінгера Црвени Звєзди Дугласа Овусу. Як повідомляє Dynamo.kiev.ua, столичному клубу пропонували підписати 20-річного футболіста, однак у Києві навіть не стали обговорювати цей варіант.

Причина такої позиції — принципове небажання Динамо вести переговори з сербським клубом, який, за даними джерела, зберігає відкрито проросійську позицію та регулярно їздить до москви на турніри.

Водночас ФК Харків, за інформацією медіа, продовжує перемовини з Црвеною Звєздою щодо переходу Овусу. Для харківського клубу, схоже, ці обставини не є визначальними.

Дуглас Овусу виступає за Црвену Звєзду з початку 2026 року. За цей час він провів 13 матчів, у яких забив 2 голи та віддав 1 результативну передачу.

Нагадаємо, одразу чотири гравці ПАОК ризикують пропустити матч із Динамо.