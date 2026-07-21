Сергій Разумовський

ПАОК підходить до матчу з Динамо з серйозними кадровими проблемами, які можуть суттєво вплинути на план грецької команди на перший поєдинок протистояння. Найвідчутнішою втратою для клубу із Салонік є основний вінгер Кіріл Десподов, який досі відновлюється після травми та наразі працює лише в тренажерному залі. Його участь у матчі-відповіді ще залишається під питанням, однак у першій грі проти Динамо він гарантовано не зіграє.

Ще однією серйозною втратою для ПАОК став опорний півзахисник Суаліхо Мейте. Футболіст основної обойми також має проблеми зі здоров’ям і не зможе допомогти своїй команді в матчі з киянами. Це створює для грецького клубу додаткові труднощі в центрі поля, де тренерському штабу доведеться шукати альтернативні варіанти на важливу гру.

Окрім цього, у лазареті ПАОК перебувають ще двоє виконавців. Йдеться про ексвінгера МЮ Шолу Шортайра та іспанського захисника Аріца Елустондо, який нещодавно зазнав розтягнення.

Однак також стало відомо, що до розташування грецького клубу після ЧС-2026 приєднався колишній захисник Челсі Абдул Рахман Баба.