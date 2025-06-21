Київське Динамо запросило п’ятьох футболістів з молодіжної команди U-19 на передсезонні збори з основним складом. За інформацією Футбол 24, шанс проявити себе перед Олександром Шовковським отримають В’ячеслав Суркіс, Владислав Захарченко, Кирило Осипенко, Дмитро Кремчанін та Роман Саленко. Вони тренуватимуться разом із першою командою та спробують переконати тренерський штаб залишити їх у заявці на новий сезон. Поки невідомо, чи приєднається до зборів лідер юнацької команди Матвій Пономаренко — остаточне рішення по ньому ще не ухвалене.

Динамо розпочне підготовку до нового сезону 23 червня на клубній базі в Кончі-Заспі. Перший тиждень команда проведе у Києві, а 30 червня вирушить на навчально-тренувальний збір до Австрії, який триватиме до 19 липня.

Також стало відомо, де продовжить кар'єру захисник Динамо Навін Малиш.