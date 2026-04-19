Київське Динамо висловило співчуття родинам загиблих унаслідок теракту в Києві 18 квітня.

Футбольний клуб «Динамо» Київ висловлює щирі співчуття всім постраждалим унаслідок сьогоднішнього терористичного акту в Києві.

Ми розділяємо біль родин, які втратили своїх близьких. Важко знайти слова, що могли б розрадити у таку хвилину, але знайте: наші думки та серця сьогодні з вами. Пораненим ми бажаємо сил та якнайшвидшого відновлення.

Київ – це наш дім, а всі його люди – наша родина. Ми віримо, що світло обов'язково переможе, а на зміну тривогам прийде спокій та мирне небо для кожного українського міста і села.