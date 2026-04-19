Динамо висловило співчуття у зв'язку з терактом у Києві, що забрав життя шістьох людей
Чоловік просто на вулиці розстріляв людей і взяв заручників у супермаркеті
близько 4 годин тому
Київське Динамо висловило співчуття родинам загиблих унаслідок теракту в Києві 18 квітня.
Футбольний клуб «Динамо» Київ висловлює щирі співчуття всім постраждалим унаслідок сьогоднішнього терористичного акту в Києві.
Ми розділяємо біль родин, які втратили своїх близьких. Важко знайти слова, що могли б розрадити у таку хвилину, але знайте: наші думки та серця сьогодні з вами. Пораненим ми бажаємо сил та якнайшвидшого відновлення.
Київ – це наш дім, а всі його люди – наша родина. Ми віримо, що світло обов'язково переможе, а на зміну тривогам прийде спокій та мирне небо для кожного українського міста і села.
Увечері в Голосіївському районі Києва 58-річний чоловік влаштував стрілянину на вулиці. Після цього взяв заручників у супермаркетів. Терориста ліквідували. Відомо, що внаслідок теракту загинуло шість людей, біля десятка – поранені.
