Сергій Разумовський

Одеський Чорноморець готується до масштабних змін у складі. За інформацією «ТаТоТаке», найближчим часом команду може залишити значна група гравців.

Повідомляється, що йдеться приблизно про десять футболістів. Серед тих, хто, як очікується, точно піде з клубу, називають досвідчених Віталія Єрмакова та Юрія Романюка. Також до цього списку входять півзахисники Артем Габелок, Олександр Скляр і Максим Луньов, а також форварди Олексій Хобленко та Владислав Кулач.

Окрема ситуація склалася навколо Олександра Каплієнка. За даними джерела, він також, імовірно, залишить Чорноморець, однак питання його подальшої кар’єри поки залишається відкритим. Після епізоду в матчі минулого сезону, коли футболіст знепритомнів на полі, він проходить поглиблене медичне обстеження. Крім того, повідомляється, що Владислав Герич вирушить на збори разом із київським Динамо.

Нагадаємо, саме гол Герича повернув Чорноморець до української Прем'єр-ліги.