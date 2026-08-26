Сергій Разумовський

Київське Динамо вивчає можливість підписання 21-річного правого вінгера Кеассе Баха, який виступає за Лозанну-Уші з другого дивізіону чемпіонату Швейцарії. Про інтерес столичного клубу повідомив ведучий програми «ТаТоТаке» Михайло Співаковський.

За інформацією журналіста, кандидатура Баха з’явилася серед потенційних варіантів для посилення атакувальної лінії Динамо незадовго до виходу нового випуску програми. Київський клуб розглядає можливість запросити футболіста вже під час поточного трансферного вікна.

Кеассе Бах є лівоногим футболістом і переважно діє на правому фланзі півзахисту або атаки. Завдяки зміщенням у центр він може створювати додаткову небезпеку біля воріт суперника та брати участь у завершенні атак.

Співаковський зазначив, що за стилем гри Бах може нагадувати Андрія Ярмоленка. Йдеться про схожу позицію на правому фланзі та використання лівої ноги під час зміщень до центру поля. Водночас швейцарський футболіст поки не має такого досвіду та рівня досягнень, як багаторічний лідер київської команди.

За оцінками фахівців, близьких до швейцарського футбольного ринку, потенційний трансфер Баха може обійтися приблизно в один мільйон євро. Саме такою може бути сума, необхідна для завершення переговорів між Динамо та Лозанною-Уші.

Водночас у київському клубі не підтверджують, що інтерес до футболіста має конкретний характер. За даними джерел, наближених до Динамо, інформація про можливий перехід Баха могла бути перебільшена.

Наразі ймовірність того, що вінгер приєднається до команди до завершення поточного трансферного вікна, оцінюється як дуже низька. Столичний клуб може продовжувати стежити за розвитком футболіста, однак предметних переговорів щодо його переходу, схоже, немає.

Контракт Баха з Лозанною-Уші розрахований до 30 червня 2028 року. Така тривалість угоди може посилити позицію швейцарського клубу під час потенційних переговорів і дозволити йому вимагати вищу компенсацію за гравця.

За даними порталу Transfermarkt, орієнтовна вартість футболіста становить 700 тисяч євро. У нинішньому сезоні Бах демонструє солідну результативність: він забив чотири голи та віддав одну результативну передачу в чотирьох матчах за Лозанну-Уші.

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