Сергій Разумовський

У чвертьфіналі Roland Garros-2026 відбулося українське «дербі»: Еліна Світоліна зустрілася з Мартою Костюк, а путівку до півфіналу здобула саме молодша з українок.

Перед матчем Світоліна мала перевагу в особистих зустрічах — дві перемоги у трьох поєдинках, тоді як Костюк вигравала один раз. Водночас одна з перемог Еліни була здобута не в офіційному турнірі, а у виставковому матчі.

Перший сет краще провела Марта. Вона одразу захопила ініціативу, повела 3:0 і зберегла контроль над партією до її завершення — 6:3.

У другому сеті ситуація змінилася. Світоліна додала в темпі, впевненіше почала діяти на своїй подачі й досить упевнено зуміла зрівняти рахунок за партіями, віддавши суперниці лише два гейми — 6:2.

Переможниця визначилася у вирішальному третьому сеті, де сильнішою знову була Костюк. Марта завершила матч ще однією впевненою партією — 6:2, і таким чином вийшла до півфіналу турніру.

У матчі за вихід до фіналу Костюк зіграє проти «нейтральної» мірри андреєвої. Якщо українка пройде далі, у вирішальному матчі її потенційною суперницею може стати аріна сабаленка.

На шляху до чвертьфіналу Світоліна перемогла Анну Бондар, Кейтлін Кеведо, Тамару Корпач і Белінду Бенчич. Костюк перед українським дербі вибила з турніру Оксану Селехметьєву, Кеті Волинець, Вікторію Голубіч та Ігу Швьонтек.