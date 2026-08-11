Сергій Разумовський

Київське Динамо розглядало можливість перенести матч третього туру української Прем’єр-ліги проти Колоса. Біло-сині могли скористатися цим правом, щоб краще підготуватися до вирішального кваліфікаційного раунду Ліги конференцій у разі виходу до нього.

Для цього Динамо мало пройти Карабах у третьому кваліфікаційному раунді. У першому матчі кияни перемогли азербайджанську команду з рахунком 1:0. Далі на команду Ігоря Костюка може чекати Твенте або ДАК 1904.

За інформацією «ТаТоТаке», рішення про перенесення потрібно було ухвалити та повідомити Українську Прем’єр-лігу й суперника не пізніше ніж за сім діб до проведення матчу.

Станом на вчора, 10 серпня, офіційної інформації про перенесення зустрічі не надходило. Отже, поєдинок Динамо – Колос відбудеться за початковим календарем.

Матч запланований на 16 серпня та пройде на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Початок зустрічі – о 18:00.