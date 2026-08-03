Сергій Разумовський

Київське Динамо дізналося потенційного суперника у раунді плейоф кваліфікації Ліги конференцій сезону-2026/27. Щоправда, український клуб зможе зіграти на цій стадії лише за умови, що пройде Карабах у третьому кваліфікаційному раунді турніру.

Жеребкування відбулося 3 серпня у штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньйоні. За його підсумками переможець протистояння Динамо – Карабах зустрінеться з переможцем пари Твенте – ДАК 1904.

Таким чином, у разі успішного проходження азербайджанського клубу київська команда може зіграти проти представника Нідерландів або Словаччини. Остаточний суперник Динамо визначиться за підсумками двох матчів між Твенте та ДАК 1904.

Твенте завершив минулий сезон чемпіонату Нідерландів на четвертій позиції. Команда набрала 58 очок і здобула право представляти свою країну в єврокубках.

ДАК 1904 виступає у словацькому чемпіонаті. Минулого сезону клуб фінішував другим і став срібним призером національної першості. Випередити його вдалося лише Словану з Братислави, який у підсумку здобув чемпіонський титул.

Перші матчі плейоф кваліфікації Ліги конференцій заплановані на 20 серпня. Поєдинки у відповідь відбудуться 27 серпня. Якщо Динамо подолає бар’єр у вигляді Карабаха, кияни продовжать боротьбу за вихід до основного етапу турніру.

У разі невдачі в протистоянні з азербайджанським клубом єврокубковий сезон для Динамо завершиться. Іншого шляху до загального етапу Ліги конференцій у київської команди не залишиться.

Нагадаємо, перший матч третього кваліфікаційного раунду між Динамо та Карабахом відбудеться 6 серпня. Зустріч у відповідь команди проведуть 13 серпня. Саме за підсумками цих двох поєдинків визначиться учасник плей-оф кваліфікації.

Після ПАОК – новий виклик. Динамо активно готується до матчу з Карабахом.