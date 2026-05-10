Денис Сєдашов

Донецький Шахтар став чемпіоном України сезону 2025/26. У виїзному матчі 27-го туру підопічні Арди Турана розгромили Полтаву.

Перед самою перервою Дмитро Криськів відкрив рахунок після розіграшу кутового. У другій половині зустрічі перевага гостей стала тотальною — Ізакі Сілва відзначився дублем, забивши з добивання та дальнім ударом, а крапку в матчі поставив Лассіна Траоре.

УПЛ. 27-й тур

СК Полтава – Шахтар – 0:4

Голи: Криськів, 45+3, Ізакі, 55, 61, Траоре, 67

Завдяки цій перемозі Шахтар набрав 66 очок і тепер випереджає Полісся на 11 балів за три тури до завершення чемпіонату. Для донецького клубу це 16-й титул в історії. Полтава залишається на останньому місці з 12 пунктами.

