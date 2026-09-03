Павло Василенко

Київське Динамо погодило перехід 21-річного бразильського вінгера Густаво Прадо з Інтернасьонала. За даними Globo, футболіст уже пройшов медичний огляд, а клуби підписали всі необхідні документи для завершення угоди.

Прадо приєднається до київської команди на правах безкоштовної оренди на один сезон. Після її завершення Динамо матиме право викупити контракт бразильця, однак фінансові умови потенційного трансферу наразі не розголошуються.

Новачок є правоногим футболістом і найчастіше діє на правому фланзі атаки. На цій позиції він може стати прямою альтернативою Назару Волошину. Водночас Прадо здатен зіграти і на інших ролях у передній лінії, що додасть Олександру Шовковському варіантів для ротації.

Нині бразилець виступає в оренді за Сеару, яка грає у другому дивізіоні чемпіонату Бразилії. Після завершення сезону Прадо має перебратися до Києва та спробувати закріпитися в складі Динамо.

Густаво є вихованцем Інтернасьонала. За першу команду клубу він провів 71 матч, забив чотири голи та віддав одну результативну передачу. Також футболіст викликався до збірної Бразилії U-20. За оцінкою Transfermarkt, його нинішня трансферна вартість становить 2,5 мільйона євро.