Павло Василенко

Динамо підписало контракт із 23-річним румунським нападником Владіславом Бленуце. Угода розрахована на 5 років, повідомляє офіційний сайт київського клубу.

Футбольну кар’єру Бленуце розпочав у юнацьких академіях Чехії, Молдови та Румунії. У 2019 році приєднався до молодіжної системи італійського клубу Пескара, де у грудні 2020 року дебютував за першу команду в Серії B, за яку провів 6 матчів.

У вересні 2022 року форвард перейшов до ФК Університатя Крайова 1948 на правах оренди. Після завершення сезону трансфер було викуплено, і влітку 2023 року футболіст підписав повноцінний контракт з клубом.

У сезоні 2023/2024 Владіслав зіграв 31 матч, у яких забив 8 голів. У сезоні 2024/2025 на правах оренди виступав за Університатю Клуж, де провів 37 матчів та відзначився 12 голами.

На міжнародному рівні виступав за юнацькі та молодіжні збірні Молдови. У 2023 році почав представляти Румунію, де вже провів низку матчів за команди U20 та U21.