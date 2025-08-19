Павло Василенко

Барселона стикається зі значним викликом через тривалу реконструкцію «Камп Ноу». Журналіст Луїс Рохо з Marca повідомляє, що клуб може обрати незвичайне рішення найближчими місяцями.

Масштабна реконструкція «Камп Ноу» розпочалася у 2023 році. Протягом останніх двох сезонів Барселона проводила свої домашні матчі на стадіоні «Монжуїк».

Клуб має намір повернутися на свій домашній стадіон цього сезону. 14 вересня блауграна прийматиме Валенсію в четвертому турі Ла Ліги. Наразі невідомо, чи буде «Камп Ноу» готовий до того часу. Якщо ні, клуб може зіграти на «Монжуїку» та повернутися на «Камп Ноу», можливо, у жовтні. Однак це стосується лише внутрішніх матчів.

Ситуація з матчами Ліги чемпіонів у чемпіонів Іспанії ще гірша. УЄФА вимагає від клубів визначитися до кінця серпня, на якому стадіоні вони гратимуть усі матчі ліги. Під час чемпіонату трансфери між аренами більше не дозволені.

«Барселона сподівається повернутися на «Камп Ноу», але час спливає, а необхідні дозволи все ще відсутні. З кожним днем питання гри вдома стає все складнішим. План полягає в тому, щоб зіграти з Валенсією на «Камп Ноу» 14 вересня, але клуб повинен повідомити УЄФА 28 серпня, де він гратиме свої матчі Ліги чемпіонів», – повідомляє Marca.

Луїс Рохо додав, що може виникнути абсурдна ситуація, коли Барселона гратиме свої матчі на двох різних стадіонах: «Камп Ноу» для матчів Ла Ліги та «Естаді Монжуїк» для матчів Ліги чемпіонів.

Було наголошено, що блауграна ще не виключила участі «Камп Ноу» в єврокубках. Однак вони повинні отримати необхідні ліцензії від міської ради до 28 серпня.

Підопічні Хансі Фліка повернуться до гри наступної суботи, коли зіграють на виїзді з Леванте у своєму другому дивізіоні.