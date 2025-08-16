Мальорка в 1 турі Ла Ліги вдома приймала Барселону. Діючий чемпіон Іспанії з перемоги розпочав захист титулу.

Команда Ганса-Дітера Фліка ще до перерви засмутила фанів Мальорки голами від Рафіньї та Торреса, після чого почалась повна вакханалія на «Сон-Муа». Спочатку Морланес на 33-й хвилині отримав друге попередженя і залишив команду в меншості, а вже за 6 хвилин потому не витримали нерви в Мурічі, який грубо зіграв проти голкіпера Барси Жоана Гарсії. VAR змінив косовару жовту картку на пряму червону і Мальорка догравала поєдинок вдев'ятьох.

Барса, розуміючи, що перемога майже в кишені. оформила розгром лише наприкінці зустрічі завдяки першому голу в сезоні Ямаля.

Ла Ліга. 1 тур

Мальорка - Барселона 0:3

Голи: Рафінья, 7, Ферран, 23, Ямал, 90+4

