Джерело повідомило зарплату Зубкова в АЕКу
Футболіст змінив клубну прописку
близько 3 годин томуПідписатися в
Фото: АЕК
Стало відомо, скільки буде заробляти в АЕКу український вінгер Олександр Зубков, який перейшов до команди з Трабзонспору.
Річна зарплата правого вінгера національної збірної України в грецькому клубі становить приблизно 1,5 мільйона євро, повідомляє Filathlos.
У минулому сезоні Зубков провів за Трабзонспор 37 матчів, у яких забив чотири голи та віддав сім результативних передач.
АЕК у кампанії 2025/26 виграв першість Греції й зіграє у плейоф раунді відбору Ліги чемпіонів у наступному сезоні.
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