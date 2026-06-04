Павло Василенко

Стало відомо, скільки буде заробляти в АЕКу український вінгер Олександр Зубков, який перейшов до команди з Трабзонспору.

Річна зарплата правого вінгера національної збірної України в грецькому клубі становить приблизно 1,5 мільйона євро, повідомляє Filathlos.

У минулому сезоні Зубков провів за Трабзонспор 37 матчів, у яких забив чотири голи та віддав сім результативних передач.

АЕК у кампанії 2025/26 виграв першість Греції й зіграє у плейоф раунді відбору Ліги чемпіонів у наступному сезоні.