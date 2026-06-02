Павло Василенко

Відомий інсайдер Фабріціо Романо поділився інформацією щодо найближчого майбутнього вінгера національної збірної України Олександра Зубкова.

За його даними, 29-річний футболіст Трабзонспора остаточно узгодив усі деталі свого особистого контракту з грецьким АЕКом.

Вже сьогодні Зубков має прибути до розташування своєї нової команди для проходження традиційного медичного обстеження, після якого клуб офіційно оголосить про підписання новачка.

АЕК став чемпіоном Греції у сезоні 2025/26 і здобув путівку у Лігу чемпіонів.

Зубков виступав за Трабзонспор з лютого 2025 року, коли перебрався до Туреччини з Шахтаря за 6 млн євро.

У турецькому клубі вінгер провів 57 матчів, забивши 12 голів та віддавши 16 результативних передач.

Контракт українця з Трабзонспором розрахований терміном до 30 червня 2029 року. Transfermarkt оцінює вартість вінгера у 6 млн євро.

Раніше була інформація, що Зубков може перебратися в МЛС.