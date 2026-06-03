Офіційно: Зубков перейшов до грецького АЕКа
Українець уклав довгострокову угоду, яка розрахована до 2030 року
близько 2 годин томуПідписатися в
Фото: АЕК
Вінгер збірної України Олександр Зубков офіційно став гравцем АЕКа. Півзахисник уклав із грецьким клубом довгострокову угоду, яка розрахована до 2030 року.
Попередні півтора сезону футболіст захищав кольори турецького Трабзонспора. За даними порталу Transfermarkt, ринкова вартість трансферу українця склала чотири мільйони євро.
За підсумками сезону АЕК виборов титул чемпіона грецької Суперліги та готується до виступів у плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів.
Зубков і Батагов стали володарями Кубка Туреччини разом з Трабзонспором.
Поділитись